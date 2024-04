Sind die Ältesten am klügsten? Was an Geschwister-Vorurteilen dran ist

Kinder mit Geschwistern sind psychisch stabiler

Allein die Existenz von Brüdern und Schwestern sorgt dafür, dass Kinder seltener Verhaltensstörungen entwickeln. Das ist das Ergebnis einer Studie des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie. Die Forscher erklären sich dies auch damit, dass Geschwister einander dabei helfen können, wichtige Sozialkompetenzen auszubilden. Insbesondere helfe das Familienleben dabei, sich in die Gedanken- und Gefühlswelt anderer Menschen hineinzuversetzen, also Empathie zu entwickeln.

Streit ist gesund

Nimm das!

Nicht alle Streitigkeiten zwischen Geschwistern deuten auf Probleme hin. Forscher der University of Illinois stellten in einer Studie sogar fest, dass Streiten ein wichtiges Training für die soziale Entwicklung darstellt. Sie lernten dabei, sich zu verteidigen und bei Konflikten durchzusetzen. Drei- bis Siebenjährige geraten der Studie zufolge mehr als dreimal pro Stunde in Streit. Je älter sie werden, desto seltener kommt es zu Auseinandersetzungen.

Wenn Geschwister handgreiflich werden, sollten Eltern allerdings dennoch eingreifen. Eine Studie der Concordia University in Montreal hat nachgewiesen, dass Streitigkeiten zwischen Geschwistern viel häufiger körperlich ausgetragen werden als zwischen Freunden und Freundinnen.

Bei Erwachsenen werden Geschwisterbeziehungen oft herzlicher

In der Kindheit stehen sich Geschwister sehr nah, schließlich leben sie meist zusammen. Nach dem Auszug aus dem Elternhaus wird der Kontakt meist seltener, allerdings kann die Beziehung herzlicher werden, weil die alten Konflikte meist nicht mehr so präsent sind. Das ist das Ergebnis einer Studie der University of Denver. Im letzten Lebensabschnitt kommen sich Geschwister dann oft wieder sehr nah, etwa wenn die eigenen Kinder aus dem Haus sind.

Quellen: