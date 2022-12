Mutter und Kind brechen auf Aasee ein: DLRG warnt vor zugefrorenen Seen

Es passiert jeden Winter irgendwo in NRW : Menschen betreten zugefrorene Seen - und das Eis bricht ein. So geschehen auch wieder am Samstag auf dem Aasee in Münster. In der Nähe einer Brücke lief eine Mutter mit ihrem Kind auf die vereiste Fläche, die dann unter ihren Füßen aufbrach. Beide fielen ins eiskalte Wasser und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Sie kamen mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.