Gedenken an Wehrhahn-Anschlag in Düsseldorf

Bei der Explosion eines Sprengsatzes am 27. Juli 2000 hatte auch eine Schwangere ihr ungeborenes Kind verloren. Die Initiative "Wehrhahn erinnern" will, dass das nicht in Vergessenheit gerät.

Bei einer kleinen Gedenkveranstaltung am Donnerstagnachmittag sollen Schüler vor Ort Zitate anbringen, aus einem Workshop in dem die Initiative über die Tat diskutiert hat. Gemeinsam mit weiteren Gästen wollen die Organisatoren in den Austausch über den Vorfall gehen.

Initiative: Anschlag gerät in Vergessenheit

" Für einen Anschlag dieser Größe gerät die Tat in der Düsseldorfer Stadtgesellschaft zunehmend in Vergessenheit ", erklärt Sabine Reimann von der Hochschule Düsseldorf, die die Initiative unterstützt. " Rechte Gewalt und rassistische Angriffe nehmen wieder zu. Wir wollen mit dem Gedenken auch die Kontinuität rechter Gewalt von der Tat damals bis in die heutige Zeit deutlich machen. "

Auch die SPD-Ratsfraktion gedenkt den Anschlagsopfern. Im vergangenen Jahr wurden durch Beschluss des Integrationsrats zehn Bäume im Nordpark für die Opfer des NSU und ein Baum für die Opfer des Wehrhahn-Anschlags gepflanzt. " Mit dieser symbolischen Geste möchten wir das Gedenken an die unschuldigen Opfer aufrechterhalten ", sagt die stellvertretende Vorsitzende Katharina Kabata.

Bis heute keine Verurteilung

Die zehn Opfer waren Sprachschüler und kommen aus der Ukraine, Russland, Kasachstan und Aserbaidschan - unter ihnen sind sechs Juden. Für viele ist es bis heute schwer zu ertragen, dass bisher niemand für den Anschlag zur Rechenschaft gezogen wurde.

Der dringend Tatverdächtige Ralf S., der einen rechtsextremen Hintergrund hat, wurde 2018 vor dem Landgericht Düsseldorf freigesprochen. Dem Richter reichte am Ende die vom Staatsanwalt präsentierte Indizienkette nicht aus, um den Angeklagten wegen mehrfach versuchten Mordes zu lebenslanger Haft zu verurteilen. Das Urteil wurde 2021 vom Bundesgerichtshof bestätigt.