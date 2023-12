In NRW werden jedes Jahr im Schnitt 900 "Weihnachtskinder" geboren

An Weihnachten wurden seit dem Jahr 2000 demnach weniger Kinder geboren als an den übrigen Kalendertagen. Auf das ganze Jahr bezogen liegt der Durchschnitt bei 437 Kindern pro Tag. Die Anzahl der jährlichen Geburten in NRW ist seit 2000 um mehr als sechs Prozent gesunken: von 175.144 auf 164.496.

Den Statistiken zufolge leben in NRW aktuell 106.300 Menschen, die an einem der drei Weihnachtstage Geburtstag haben - 35.200 davon am 24. Dezember.