Heizung auf: Verhindert die Gaspreisbremse das Sparziel?

Die Gasumlage ist vom Tisch. Das hatte die Bundesregierung bereits am Donnerstag angekündigt. Am Freitag wurde die entsprechende Verordnung dann offiziell aufgehoben. Stattdessen will die Regierung nun einen schuldenfinanzierten "Abwehrschirm" spannen, um Gasversorger finanziell zu unterstützen und die Versorgung in Deutschland sicherzustellen. Insbesondere sollen so aber auch Unternehmen und Verbraucher vor den weiter stark steigenden Energiepreisen geschützt werden. 200 Milliarden Euro will die Regierung dafür bereitstellen.

" Die Energiekrise droht zu einer Wirtschafts- und sozialen Krise zu werden ", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag. Russlands Präsident Wladimir Putin versuche, durch das Aussetzen der Gaslieferungen die Inflation zu befeuern und damit die Demokratie zu destabilisieren. Das dürfe nicht zugelassen werden.

Die Idee: Ein Gaspreisdeckel, der die Belastung für die Verbraucher abmildert. Gleichzeitig sollen aber Anreize, Gas einzusparen, erhalten bleiben. Noch seien die Speicher zwar gut gefüllt, so Habeck. " Aber wenn wir den Verbrauch nicht senken, dann kann es knapp werden ."

Die Pläne der Bundesregierung sehen deshalb vor, eine Art Grundbedarf an Gas zu definieren, den jeder Haushalt zu günstigeren Konditionen beziehen kann. Die Differenz zum tatsächlichen Marktpreis bekommen die Gasversorger vom Staat erstattet. Für jeglichen Verbrauch, der über den Grundbedarf hinausgeht, müssten die Haushalte den vollen Preis bezahlen. Die Lenkungswirkung und Anreize, Gas einzusparen, blieben so erhalten, sagte Habeck. Eine Expertenkommission soll bis Mitte Oktober verschiedene Modelle prüfen und Vorschläge zur konkreten Ausgestaltung machen.