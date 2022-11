Streit um "One Love"-Binde: Am Ende haben alle verloren

Wie bewerten Kommentatoren und Presse die Situation?

Andreas Bachmann vom "Bayerischen Rundfunk" verwies auf das iranische Team, das am Montag vor seinem Spiel gegen England die Nationalhymne nicht mitsang und nun mit Repressalien des Regimes rechnen muss. Diese hätten so viel mehr zu befürchten als eine Geldstrafe oder eine Gelbe Karte. Sein Fazit: Die deutsche Mannschaft solle "lieber mit 'One Love'-Binde einen Punktabzug riskieren und in der Gruppenphase rausfliegen, als ohne Weltmeister werden ".