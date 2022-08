Harte Zeiten für Wohnungslose - und der Winter wird noch härter

Warten auf die Essensration: Vanessa kommt regelmäßig zur Armenküche in der Düsseldorfer Altstadt: Dort gibt es eine Mahlzeit - kostenlos. Das hilft ihr, da doch das Essen immer teurer wird. Den Druck der Inflation spüren Menschen wie sie besonders. Vanessa ist eine von rund 50.000 Wohnungslosen in NRW . Sie klagt aber nicht nur über die hohen Preise beim Einkaufen. " Auch die Spenden sind weniger geworden ", sagt sie dem WDR .

Auch Streetworker Thomas Hackenberg hat das Gefühl: Da ist etwas ins Rutschen gekommen. So wie in den meisten Großstädten merken auch die Helfer in Düsseldorf, dass der Andrang der Hilfsbedürftigen deutlich zunimmt. In die Armenküche kamen laut Hackenberg bislang zwischen 80 bis 120 Personen. " Inzwischen sind es 230 Menschen", sagt er.