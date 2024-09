Wie viel Müll machst du täglich? Und wo landet der am Ende? Am besten natürlich in der Tonne. Aber rund 300.000 Tonnen Müll geraten in Deutschland laut einer Studie des Umweltbundesamts jedes Jahr in die Natur. Dieser sogenannte wilde Müll verunreinigt unser Grundwasser und die Umwelt. Wir haben Ideen dagegen zusammengefasst.