"Fridays for Future" demonstriert in 50 NRW-Städten

Die Polizei will die Demonstrationszüge eng begleiten und die betroffenen Straßen und Brücken so kurz wie möglich sperren. Bei einer ähnlichen Aktion in der Stadt Anfang März hatten sich laut Fridays for Future etwa 1.600 Klimaschützer vor dem Dom versammelt.

Demos in Bonn, Düsseldorf oder Essen

In Bonn sind etwa 2.500 Teilnehmende angemeldet, auch in Düsseldorf vor dem Landtag, in Duisburg, Essen, Dortmund, Siegen, Münster, Bielefeld oder Aachen sind Demos angekündigt. Laut einer Karte auf der Internetseite von Fridays for Future sind in NRW um die 50 Demos geplant.

Die Klimaaktivisten wollen eigenen Angaben zufolge die Regierung zu einem schnelleren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas drängen. Sie fordern, ein Klimageld einzuführen und das Klimaschutzgesetz zu verschärfen. Das sogenannte Klimageld ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben.