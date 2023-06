Die 72-jährige Fahrerin versuchte noch, den Rucksack eines französischen Designers auf dem Beifahrersitz festzuhalten. Dabei riss der Tragegurt ab - dann raste der Unbekannte mit dem Fahrrad davon.

Die Polizei sucht jetzt Menschen, die den Vorfall in Herne am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr an der Kreuzung zwischen den Straßen Westring und Behrensstraße beobachtet haben.

Im Rucksack waren laut Polizeibericht: Bargeld, Kreditkarten, Schlüssel mit einem goldenen Herz-Anhänger, persönliche Dokumente und ein Handy.