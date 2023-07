Greenpeace-Studie: Fliegen ist billiger als Bahnfahren

Köln – Salzburg, Düsseldorf – Neapel, London – Barcelona oder Brüssel – Wien. 112 europaweite Strecken hat Greenpeace unter die Lupe genommen. In drei von vier Fällen war Bahnfahren teurer als ein Flugticket. Im Durchschnitt seien Bahn-Tickets doppelt so teuer gewesen, sagt Marissa Reiserer von Greenpeace Deutschland.

Preisunterschiede in Deutschland nicht so groß

"Für die 31 Strecken, die wir in Deutschland angeschaut haben, ist das Verhältnis ein bisschen besser. Hier zahlt man etwa 50 Prozent mehr als fürs Fliegen" , so Reiserer. In Italien, Großbritannien oder Belgien sind laut Greenpeace Züge im Vergleich zum Flugzeug besonders teuer. Dass die Deutsche Bahn relativ gut abschneidet, liegt aber offenbar nicht daran, dass die DB so preiswert ist.

Fliegen ist in Deutschland eher teuer

Vielmehr ist Fliegen in Deutschland wesentlich teurer als im europäischen Ausland. Das liegt unter anderem daran, dass es bei uns auf vielen Strecken kaum Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Airlines gibt. Zudem sind bei uns Steuern und Abgaben sehr hoch, sodass Billigflieger wie Ryanair ihre Maschinen zuletzt lieber außerhalb Deutschlands stationiert haben, wo sie mehr verdienen können.

Greenpeace hat für die 112 Vergleichsstrecken jeweils kurzfristig, mittelfristig und langfristig Tickets gebucht. In den Vergleich flossen 336 verschiedene Tickets ein. Der Haken an der Methodik: Greenpeace hat nicht immer am selben Tag gebucht. Kritiker könnten also einwenden, dass sich die Umweltorganisation möglicherweise Tage ausgesucht hat, an denen Bahntickets besonders teuer waren.