Kontrollen in der Fleischindustrie: Verstöße in vielen Betrieben

Stand: 18.09.2022, 14:12 Uhr

Bei Kontrollen von Fleischproduzenten in NRW haben die Behörden in einem Großteil der Betriebe erhebliche Mängel und Rechtsverstöße festgestellt. In vielen Fällen wurden Verfahren eingeleitet.