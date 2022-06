Preiserhöhung im Fitnessstudio: Was Mitglieder jetzt tun können

Automatische Zustimmung rechtlich nicht möglich

"Für mich ist das absoluter Nonsens: Drehkreuz gleich Zustimmung", sagt Rechtsanwalt Christian Solmecke. "Jeder, der ins Fitnesstudio will, muss ja zustimmen. Das wäre ein Aufdrängen der Zustimmung, geht also nicht."

Dieser Ansicht ist auch die Verbraucherzentrale und rät betroffenen Mitgliedern: Widerspruch einlegen. Auch, wer bereits durch das Drehkreuz gegangen ist, könne einer Erhöhung des Beitrags immer noch widersprechen.

Im Zweifelsfall Einspruch einlegen

"Das sollten Betroffene, die mit der Preiserhöhung nicht einverstanden sind, schnellstmöglich machen", so die Verbraucherzentrale. Einspruch sei beispielsweise über die in den Hinweisen angegebene Telefonnummer oder über ein Online-Formular auf der Internetseite der Fitnessketten möglich. Am sichersten sei aber der Widerspruch in schriftlicher Form. Also postalisch, per E-Mail oder durch persönliche Abgabe der Erklärung im Studio.