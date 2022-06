Klimaaktivisten: Was darf ziviler Ungehorsam?

"Es ist bereits fünf nach zwölf." Mit diesen Worten warnte Klimaforscher Mojib Latif vor der Klimakatastrophe. Die komme nicht erst, wir erlebten sie bereits. Ob sintflutartige Regenfälle im Sommer, Tornados in Ostwestfalen, Frühlingswochen ohne einen einzigen Tropfen Regen oder Winter mit 15 Grad plus - der Klimawandel macht sich bemerkbar, das ist eindeutig.

Lange Zeit haben Klimaaktivisten friedlich für eine Abkehr von fossilen Brennstoffen demonstriert, doch in der jüngeren Vergangenheit - mit zunehmender Erderwärmung und mit dem Auftreten von "Extinction Rebellion" -überschritten die Aktionen zum Teil auch die Grenzen des Erlaubten.

Experte: "Protest nur in Grenzen der Gesetze rechtmäßig"

Protest auf Kölner Hauptverkehrsstraße

Am Montag klebten sich Aktivisten der sogenannten "Letzten Generation" in Köln auf einer Hauptverkehrsader fest und verursachten ein Chaos. Was erlaubt ziviler Ungehorsam? Und heiligt der Zweck angesichts der Klimakrise die Mittel?

"Rechtlich lautet die Antwort "Nein". Protest ist nur in den Grenzen der geltenden Gesetze rechtmäßig ", sagt der Rechtsanwalt Joschka Selinger vom Verein "Gesellschaft für Freiheitsrechte" aus Berlin. "Bei den Straßenblockaden der "Letzten Generation" kann die Strafnorm der Nötigung eine rechtliche Grenze darstellen, sich die Teilnehmer an einer Blockade also strafbar machen" , ordnet Selinger im Gespräch mit dem WDR ein.

Regelbruch als wesentliches Merkmal des zivilen Ungehorsams

Joschka Selinger