Corona-Impfung: 20.000 Freiwillige wollen helfen

Aus dem Ruhestand ins Impfzentrum

So auch der 69-jährige Allgemeinmediziner Hermann Geldmann aus Recklinghausen. 30 Jahre lang hat er eine eigene Praxis geleitet. Seit einem Jahr ist er im Ruhestand. Aber an Aufhören denkt er noch lange nicht: " Da bricht die Pest aus und die Ärzte laufen weg. Das geht nicht. Man ist ja auch Arzt und nicht nur Mediziner und da muss man auch kämpfen." Deshalb hat er sich freiwillig meldet, um als Ärztlicher Leiter eines der insgesamt 27 Impfzentren in Ostwestfalen-Lippe zu übernehmen.

Impfen im Schichtbetrieb

Es ist die Aufgabe der Städte und Kreise, sich um die Organisation und Logistik der jeweiligen Impfzentren zu kümmern. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind für das medizinische Personal, die Terminvergabe und die Durchführung der Impfungen zuständig.

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe haben sich bisher 12.000 medizinische Fachkräfte gemeldet. Darunter seien etwa 6.000 Ärzte. Neben dem alltäglichen Praxisbetrieb wäre die Arbeit in den Impfzenten allerdings nicht zu stemmen. Deshalb wird das medizinische Hilfspersonal bei der KVWL schichtweise aushelfen. So fehlen sie nicht an anderer Stelle und die ambulante Versorgung in den Krankenhäusern und Kliniken ist weiterhin gewährleistet.

Wer wird zuerst geimpft?

Auf Bundesebene ist festgelegt worden, dass zuerst die Menschen über 80 Jahre eine Schutzimpfung erhalten sollen. In den Pflegeheimen werden mobile Impfteams unterwegs sein. So ist gewährleistet, dass Personen geimpft werden, die besonders anfällig für einen schweren Krankheitsverlauf sind. Auch das Pflegepersonal soll zu den allerersten gehören, die eine Corona-Schutzimpfung erhalten.