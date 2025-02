Ex-Weltmeister Özil ist neuer Vorstand in Erdogans AKP-Partei

Der Weltmeister von 2014 ist nun Teil des Vorstands der islamisch-konservativen Partei, bestätigte die regierende AKP . Der gebürtige Gelsenkirchener und frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat damit seine ersten Schritte in der Politik gemacht - als eines von 39 neuen Mitgliedern. Insgesamt besteht der AKP -Parteivorstand aus 75 Mitgliedern.

Eintritt in die islamisch-konservative AKP

Präsident Erdogan bei einem Treffen 2018 mit den Fußballspielern Ilkay Gündogan, Mesut Özil und Cenk Tosun

In der Praxis hat der Parteivorstand wenig Bedeutung. Mit einer Verfassungsänderung 2017 war das parlamentarische System in der Türkei durch ein Präsidialsystem ersetzt worden. Kritiker werfen Erdogan Rückschritte bei der demokratischen Entwicklung des Landes vor. Auch die Justiz stehe in vielen Teilen unter Kontrolle der Regierung, attestiert etwa die EU -Kommission. Erdogan ließ sich der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge auf dem Kongress mit allen 1.547 abgegebenen Stimmen als Parteivorsitzender wiederwählen.

Geräuschvoller Abgang des Nationalspielers aus Deutschland

2018 traf sich der Bundestrainer Joachim Löw mit Mesut Özil und Ilkay Gündogan zu einem persönlichen Gespräch

Im Jahr 2018 hatte ein Foto von Özil und dem früheren DFB -Akteur Ilkay Gündogan an der Seite Erdogans kurz vor der WM in Russland für einen Eklat gesorgt. In der Folge trat Özil, der einst als Symbol für ein multikulturelles Deutschland galt, geräuschvoll aus dem Nationalteam zurück. Dabei beklagte der frühere Mittelfeldspieler unter anderem Rassismus und kritisierte die damalige DFB -Spitze scharf.

Özil macht aus seiner Unterstützung für Erdogan keinen Hehl

Erdogan bei der Hochzeit von Mesut Özil und seiner Ehefrau Amine Gülse

Özil tritt seit Jahren in der Öffentlichkeit als Unterstützer von Erdogans Politik auf und rief zu dessen Wahl auf. Der türkische Staatschef war 2019 Trauzeuge bei Özils Hochzeit in der Türkei. Das Spiel Niederlande gegen die Türkei bei der EM 2024 verfolgten beide im Olympiastadion in Berlin gemeinsam auf der Tribüne.

Rückkehr in die Türkei

Der Spieler mit deutschem Pass kehrte 2021 in die Türkei zurück - vom FC Arsenal in London zu Fenerbahçe Istanbul. Der Club hat große Erwartungen an den Weltstar. Mit Özils Debut konnte der Verein seine neue Tabellenführung festigen. Doch in den verbleibenden 18 Spielen kommt er nur noch neunmal zum Einsatz. Ihm gelingt nur eine einzige Torvorlage. Fenerbahçe wird am Saisonende Dritter.

Schwer enttäuschte türkische Fans

Auch in der nächsten Saison kommt Özil gerade Mal in jeder zweiten Partie zum Einsatz, oft nur als Wechselspieler. Die Fans sind schwer enttäuscht. Dann überwirft er sich mit dem Trainer. Özil soll diesen auf Deutsch beleidigt und ihm seine Schuhe vor die Füße geworfen haben. Zwei Jahre vor Vertragsende löst Fenerbahçe den Vertrag mit Özil wieder auf.

Fotos aus dem Fitness-Studio

Mesut Özil mit dem Personal Trainer Alper Aksac

Özil wechselt noch ein letztes Mal - zum Erdogan-nahen Verein Istanbul Başakşehir. Sein Gastspiel währt nur sieben Kurzeinsätze. Den Abschied vom Fussball verkündete der 92-malige Nationalspieler im März 2023. Özil lässt sich am Rande Istanbuls nieder - und postet Fotos aus dem Fitness-Studio: Darunter ein Tattoo auf seiner Brust, dass einen heulenden Wolf und eine Flagge mit drei Halbmonden zeigt. Dies sind Symbole der rechtsextremistischen "Grauen Wölfe".

Mit dem Vater überworfen