Wut auf den Straßen von Ankara

Proteste gegen Erdoğan reißen nicht ab • Seit der Verhaftung des Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu reißen die Proteste in der Türkei nicht ab. Trotz eines Versammlungsverbots gehen seit über einer Woche meist junge Menschen auf die Straße, um gegen die repressive Regierungspolitik zu protestieren. Am Wochenende ist in Istanbul eine weitere Großdemonstration geplant. Erwartet werden mehrere Hunderttausend Menschen, auch aus anderen Landesteilen.

Mehr Rezeptbetrügereien aufgedeckt • Der Betrug im Gesundheitswesen nimmt weiter zu. In den Jahren 2022 und 2023 lag der Schaden der bekannt gewordenen Fälle für die gesetzlichen Krankenkassen bei über 200 Millionen Euro - so hoch wie nie. Das berichtet der Spitzenverband der Krankenkassen (GKV) in seinem aktuellen Bericht, der rbb 24 bereits vorliegt. Es gehe vor allem um gefälschte Papierrezepte für teure Medikamente wie Abnehmspritzen und Schmerzmittel.

König Charles kurzzeitig im Krankenhaus • Der britische König Charles III. war am Donnerstagmorgen für eine geplante Krebsbehandlung im Krankenhaus, danach hatte er Beschwerden und wurde zur Beobachtung dort behalten. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Inzwischen sei er schon wieder zuhause, seine Termine für gestern Nachmittag und heute mussten aber abgesagt werden.

Hundesteuer ohne Hunde? • Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht verhandelt heute einen kuriosen Fall: Ein Mann aus Hilden soll Hundesteuer zahlen, obwohl er nach eigener Aussage gar keine Hunde hat. Die Stadt verweist auf Fotos bei Facebook, auf denen der Mann mit zwei Hunden zu sehen ist. Der Beklagte hatte mehrfach erklärt, dass die Hunde seiner Tochter gehören - die Stadt besteht jedoch auf ihrer Forderung.

Schönheitstrends in Düsseldorf • Heute startet die Beauty Düsseldorf - eine Leitmesse für Schönheitstrends. Dort sind auch viele Beauty-Influencer vor Ort, die mit ihren Videos immer stärker auf Jugendliche - teils sogar Kinder - zielen. Aber auch Schönheitsprodukte für Männer sind ein großes Thema. Es ist das erste Mal, dass die Messe in Düsseldorf stattfindet.

Autonom auf die Schiene

Testlauf für autonome Schienenfahrzeuge • Sind futuristische Monocabs die Zukunft des ländlichen Nahverkehrs? Heute Nachmittag können Interessierte die autonom fahrenden Ein-Schienen-Fahrzeuge im ostwestfälischen Dörentrup zum ersten Mal ausprobieren. Monocabs sollen zukünftig alte Bahnstrecken wie auch die Extertalbahn wieder nutzbar machen - ohne dafür neue Schienen verlegen zu müssen.

DAS WETTER IN NRW

Sonne satt am Freitag • Der Tag zeigt sich nach Auflösung einiger flacher Nebelfelder bis zum Mittag durchweg sonnig. Auch der Nachmittag verläuft trocken mit viel Sonnenschein bei einigen lockeren Wolken. Erst am Abend werden die Wolken an der Grenze zu den Niederlanden dichter. Die Temperaturen erreichen in den Niederungen verbreitet 16 bis 19 Grad, auf den Höhen der Eifel sowie im Rothaar- und Ebbegebirge bleibt es mit 13 bis 15 Grad etwas kühler.