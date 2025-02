Zwei Nachbarn in Hessen konnten sich nicht über einen Rückschnitt einigen. Deshalb muss jetzt das oberste Gericht ran und verhandelt am Freitag. Anlass des Nachbarstreits: Die bis zu sieben Meter hohe Bambushecke.

So sieht eine Bambushecke aus

Das Oberlandesgericht Frankfurt sah zuletzt für einen Rückschnitt keine Notwendigkeit, weil die Hecke weit genug entfernt - sprich mindestens 75 Zentimeter in Hessen - " zum klägerischen Grundstück " in die Höhe schieße.

Nachbarschaftssachen vor Amtsgerichten nehmen ab

Streitigkeiten unter Nachbarn über hohe Hecken oder Pflanzen und Bäumen, die über das eigene Grundstück hinauswuchern, landen mittlerwele eher selten vor Gericht und noch seltener vor dem Bundesgerichtshof. In Nordrhein-Westfalen sind beispielsweise die vor den Amtsgerichten neu verhandelten "Nachbarschaftssachen" nach Angaben des Juistizministeriums zwischen 2014 und 2023 von 2.003 auf 1.211 Fälle zurückgegangen.

Die Leute reden einfach nicht miteinander. Das ist ein großes Problem. Schiedsexperte Bruno Kosmala

Von Geruchsbelästigungen bis hin zu "fremdes" Terrain erobernden Wurzeln und Ästen ist alles dabei. Fälle, mit denen Schiedsexperte Bruno Kosmala aus Monheim vertraut ist. Er macht den Job seit rund rund zehn Jahren und saß schon bei rund 110 Streitigkeiten neutral zwischen den Stühlen. " In etwa 70 Prozent der Fälle haben wir eine Lösung gefunden, für die 30 übrigen habe ich eine Erfolgslosigkeitsbescheinigung ausgestellt. "

Statistik: Sachgebiet "Nachbarschaftssachen" vor den Amtsgericht in NRW

Nachbarn haben vor Schiedsverfahren nicht miteinander geredet

Diese Bescheinigung ist bei einem Streit über den Gartenzaun in NRW obligatorisch, um überhaupt vor Gericht ziehen zu können: " Um die Justiz zu entlasten ", so Kosmala. Die Fälle seien nicht nur vor Gericht, sondern auch für ihn weniger geworden. Kosmala kennt die Ursache dafür nicht, wohl aber den Hauptgrund dafür, dass Streitereien unter Nachbarn überhaupt erst entstehen - es wird nicht miteinander geredet.

" Eine meiner ersten Fragen, wenn Menschen mir ihren Ärger erzählen, ist, ob sie das ihrem Nachbarn schon gesagt hätten. Sehr oft bekomme ich dann zu hören, dass man gar nicht miteinander geredet habe ", so Kosmala. Täten die Menschen dies, hätte er wahrscheinlich weit weniger Arbeit. Als Beispiel nennt Kosmala einen Streit über einen Regenablauf auf ein Nachbarsgrundstück, der sich ganz schnell habe schlichten lassen, als man erstmal zusammen an einem Tisch saß: " Wenn Sie es mit vernünftigen und realistischen Menschen zu tun haben, geht es manchmal schnell. " Der Ablauf wurde baulich so verändert, dass der Nachbar vom zusätzlichen Wasser verschont blieb.

Eine erfolgreiche Schlichtung ist 30 Jahre vollstreckbar - ein entscheidender Vorteil. Bruno Kosmala

Das sei aber nicht immer der Fall, und dann sei das Gericht oft die einzige Chance, zu einer Klärung zu kommen. Das bedauert Kosmala, weil eine Schlichtung bei ihm lediglich zwischen 40 und 60 Euro kosten würde, während es vor Gericht deutlich teurer werden könne. " Das ist aber nicht mal der entscheidende Vorteil. Während der Richter nach Normen entscheidet und einem Recht gibt, suchen wir gemeinsam einen Kompromiss für beide. Das ist ein Vorteil, den die wenigsten erkennen. " Diese Entscheidung sei zudem wie ein Gerichtsurteil und 30 Jahre lang vollstreckbar, wenn einer gegen den Kompromiss verstößt.

Abstand von Bäumen und Sträuchern zum Nachbarn ist genau geregelt

Regelungen, nach denen vor Gericht entschieden wird, kennen keine Kompromisse. Da muss die hoch wachsende Linde in NRW mindestens vier Meter Abstand zum Grundstück des Nachbarn haben, und ein Brombeerstrauch einen Meter, während alle übrigen Beerensträucher bis auf 50 Zentimeter an den Nachbarn heranrücken dürfen. Kernobstbäume reihen sich mit einem Abstand von ein bis zwei Metern in das vom Justizministerium NRW geregelte Nachbarrecht ein.

Abstandsregeln im NRW-Nachbarrecht

Neben Landesgesetzen, die solche Abstände klären, gilt es auch noch bundesgesetzliche Regelungen zu beachten wie etwa das Wasserhaushaltsgesetz, wonach man den " natürlichen Ablauf wild abfließenden Wassers " nach Starkregen mal nicht eben so einfach in andere Bahnen lenken kann. Wer seinen eigenen Keller in einem Haus mit Hanglage durch den Bau einer Mauer schützen will und Regenwasser so auf das tiefer liegende Grundstück eines Nachbarn umleitet, muss mit Schadenersatzansprüchen rechnen.

Kompromisse für eine bessere Nachbarschaft

Kosmalas zentraler Tipp als erfahrener Schlichter ist, dass man erstmal miteinander redet. Das am besten auch, bevor man seine Nummer wählt: " Wenn die Menschen miteinander kommunizieren, finden sie irgendwann eine Lösung. "

Und zwar ein einvernehmliche. Keine vor dem BGH und auch keine rücksichtslose, wie Kosmala es auch schon erlebt hat. So fällte einer seiner Klienten einfach mal den zwölf Meter hohen Baum eines Nachbarn, als dieser gerade auf dem Markt war - weil der Baum seinem Rosenfeld die Sonne nahm. Im anschließenden Schiedsverfahren habe Kosmala beide von einem Kompromiss überzeugt: Der "Holzfäller" finanzierte einen neuen, deutlich kleineren Baum und hatte Glück, dass sein Nachbar darauf verzichtete, sich den zwölf Meter hohen ersetzen zu lassen. Das wäre deutlich teurer und für die weitere nachbarschaftliche Beziehung vermutlich schlechter gewesen.

Tipps zur außergerichtlichen Streitschlichtung gibt es übrigens regelmäßig beim "Schlichten statt Richten"-Angebot von Call NRW und Justizministerium. An jedem ersten Donnerstag im Monat können sich Bürgerinnen und Bürger zwischen 12 und 14 Uhr telefonisch von Schiedsexperten unter 0211/8371915 beraten lassen. Anfragen per E-Mail sind an nrwdirekt@nrw.de möglich.

Unsere Quellen: