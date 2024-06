Europawahl: Morgen wird gewählt

Höhere Wahlbeteiligung als 2019 erwartet

Die Wahlbeteiligung ist bei den Europawahlen traditionell eher niedrig. Vor fünf Jahren gab es EU-weit aber erstmals einen Anstieg: 2019 gaben 50,66 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, in Deutschland waren es 61,4 Prozent. Für die Wahlen in diesem Jahr rechnet das Europaparlament erneut mit einem Anstieg der Wahlbeteiligung.

Ein riesiger Sitzungssaal: Das EU-Parlament

Bis 14 Uhr am Sonntag ermittelt die Bundeswahlleitung einen Zwischenstand zur Wahlbeteiligung. Das Ergebnis soll voraussichtlich gegen 15.30 Uhr vorliegen und von der Bundeswahlleiterin veröffentlicht werden.

34 Parteien auf dem Stimmzettel

Der Bundeswahlausschuss hat 35 Parteien und politische Vereinigungen zur Wahl zugelassen - 33 treten bundesweit an. Dazu kommt die CDU in allen Bundesländern außer Bayern und die CSU , die nur in Bayern antritt. In Deutschland stehen also in jedem Bundesland jeweils 34 Parteien auf dem Stimmzettel.

Anders als bei Bundes- und Landtagswahlen gibt es in Deutschland für die Europawahl noch keine Sperrklausel, die sogenannte Fünf-Prozent-Hürde. Deshalb werden vermutlich auch kleinere Parteien Sitze im EU-Parlament erobern.

CDU und CSU liegen in Umfragen vorne

In Deutschland deuteten die jüngsten Umfragen zehn Tage vor der Europawahl auf einen klaren Wahlsieg von CDU und CSU hin. Eine Vorwahlbefragung von infratest dimap für den ARD -Deutschlandtrend ergab, dass CDU und CSU auf 29 Prozent kämen, wenn schon am Sonntag Wahl wäre. Die SPD käme demnach auf 15 Prozent, Grüne und AfD auf 14 Prozent. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht würde der Umfrage zufolge 6 Prozent erreichen, die FDP 4 und die Linke 3.

Das wichtigste Thema: Sicherung von Frieden

Das Thema, das bei der Wahlentscheidung der Menschen in Deutschland die größte Rolle spielt, ist laut der Umfrage "die Sicherung von Frieden". An zweiter Stelle folgt soziale Sicherheit (23 Prozent), an dritter Stelle mit 17 Prozent Zuwanderung. Das wichtigste Thema aus dem Jahr 2019 - Klima- und Umweltschutz - wird aktuell nur von 14 Prozent genannt. 13 Prozent sagen, dass das Thema Wirtschaftswachstum für ihre Wahlentscheidung die größte Rolle spiele.

Im Vorfeld der Wahl gab es viele Kampagnen, die auf die Bedeutung der Wahl für Europa und Demokratie aufmerksam machen wollten. Der überparteiliche Wahlaufruf des Europäischen Parlaments hatte das Motto:

"Nutze deine Stimme. Sonst entscheiden andere für dich." Europäische Parlament

Wen wählen? Der Wahl-O-Mat hilft

Wer noch nicht weiß, wen er wählen soll, kann den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung nutzen. Dort gibt es 38 Fragen aus verschiedenen Politik-Bereichen. So ist es möglich, die eigenen Positionen mit denen der Parteien abzugleichen. Mehr als zehn Millionen Menschen haben das Angebot zur Europawahl schon genutzt.