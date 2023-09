Warum macht die EU das?

Weil wir in einem Meer aus Plastik ertrinken. "Durch ein Verbot von bewusst zugesetztem Mikroplastik wird ein ernstes Problem für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen angegangen. Mikroplastik findet sich in den Meeren, in Flüssen und an Land sowie in Lebensmitteln und Trinkwasser" , sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius.

Laut EU-Kommission werden in der EU jährlich insgesamt 42.000 Tonnen Mikroplastik freigesetzt. Die Kommission rechnet damit, dass die Umstellung auf andere Materialien innerhalb der nächsten 20 Jahre ungefähr 19 Milliarden Euro kosten wird.

Mikroplastik reichert sich vor allem in Schalentieren ujnd Fischen an, aber auch in unserem Trinkwasser und gelangt so in den Nahrungskreislauf.

