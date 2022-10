Essener Hauptbahnhof: Prügelnde Fußballfans legten Bahnverkehr lahm

Wegen des Polizeieinsatzes wurde der Bahnverkehr in Essen am Samstagnachmittag über mehrere Stunden eingestellt. Züge wurden nach Angaben der Bahn möglichst umgeleitet, konnten deswegen aber nicht in Essen und Bochum halten. Das sorgte für Ausfälle und Verspätungen.

Kein Zusammenhang mit Fußballspiel in Essen

Wie die Bundespolizei mitteilt, waren die Fans unabhängig voneinander auf dem Heimweg von den Auswärtsspielen ihrer Mannschaften. In Essen sind sie dann aufeinandergetroffen. Einen Zusammenhang mit dem ebenfalls am Samstag ausgetragenen Spiel zwischen Rot-Weiß Essen und FSV Zwickau gebe es nicht.

Vier Polizisten verletzt

Wegen der Aggressivität der Fußballfans sperrte die Bundespolizei den Essener Hauptbahnhof und forderte Verstärkung an. Beamte aus Essen und den Nachbarstädten kamen zur Unterstützung. Nach Angaben der Bundespolizei wurden bei dem Versuch, die rivalisierenden Fans zu trennen, vier Beamte verletzt. Sie konnten ihren Dienst daraufhin nicht fortsetzen.