ESC: Sollte Deutschland eine Pause einlegen?

Spaßige Mai-Party mit europäischen Nachbarn

Moderator Christian Beisenherz ist gegen eine ESC-Pause.

Aber wie wichtig ist eine nationale Platzierung bei einem Wettbewerb wie dem ESC eigentlich? Der ESC sei mehr als vorne oder hinten landen, mehr als Punkte kriegen, sagt WDR-Redakteur Christian Beisenherz, der den ESC seit vielen Jahren beobachtet.

"ESC ist eine große Party mit den europäischen Nachbarinnen und Nachbarn, wo wir ein paar Stunden Mitte Mai Spaß miteinander haben - und das sollten wir uns nicht nehmen lassen." Christian Beisenherz, WDR-Redakteur

Beisenherz ist gegen eine ESC-Pause, die seiner Meinung nach auch nichts bringen würde: " Was sollte nach drei Jahren anders sein? Können wir dann plötzlich gute, überzeugende Songs machen? "

Der letzte Sieg ist doch erst 13 Jahre her...

Auch ESC-Experte Marspet Movisyan macht Hoffnung, schließlich sei es erst 13 Jahre her, dass Lena gewonnen hat. Bei durchschnittlich etwa 40 teilnehmenden Ländern sei das keine schlechte Quote. Der ESC sei zudem nie ein reiner Wettbewerb gewesen, sagt Movisyan:

"ESC bedeutet Kulturverständigung und gerade das brauchen wir in Europa heute einmal mehr als vor einigen Jahren. ESC ist gemeinsames Feiern von Zusammenhalt und geteilten Werten." ESC-Experte Marspet Movisyan

Übrigens, so ganz erfolglos waren die letztplatzierten Lord of the Lost nicht: Am Wochenende schoss ihr Album "Blood & Glitter" auf Platz drei in Deutschland, obwohl es schon im Dezember veröffentlicht wurde.