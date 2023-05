ESC: Warum Deutschland immer automatisch dabei ist

Wie wird über die Teilnehmer am ESC-Finale entschieden?

Aljoscha aus der Ukraine tritt während des ersten ESC-Halbfinale als Gaststar auf.

37 Länder treten in Liverpool an. In zwei Halbfinals werden jeweils zehn Final-Teilnehmer ermittelt. Eine Jury gibt es im Halbfinale dieses Jahr nicht mehr, die Entscheidung läuft via Televoting. So konnten deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer gestern im ersten Halbfinale mitentscheiden, welche zehn der 15 Teilnehmer ins Finale einziehen. Am Donnerstag sind andere Länder stimmberechtigt. Es treten aber insgesamt 26 Ländern an, denn der Vorjahressieger Ukraine und fünf weitere Länder sind gesetzt.