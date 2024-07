Im Urlaub für die Firma erreichbar sein? – So bleibt die Erholung nicht auf der Strecke

Urlaub heißt: Abschalten, den (Arbeits-)Alltag hinter sich lassen. Viele packen die Koffer und verreisen. Doch beim Sonnen am Strand, beim Besichtigen von Kulturdenkmälern oder beim Wandern in den Bergen vibriert plötzlich das Smartphone: Die Chefin oder ein Kollege ruft an und will Infos. Oder es trudelt die E-Mail einer Kollegin ein, die in einer bestimmten betrieblichen Angelegenheit Wichtiges wissen möchte.

Dass Frauen und Männer solche beruflichen Kontaktversuche in den Ferien nicht einfach ignorieren, zeigt eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Demnach sind knapp zwei Drittel (66 Prozent) der Berufstätigen, die in diesem Jahr einen Sommerurlaub geplant haben, in dieser Zeitspanne auch beruflich zu erreichen.