Erdüberlastungstag: Ab heute haben die Menschen alle Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht

Die Organisationen sehen vor allem Unternehmen und Politik in der Verantwortung. " Die Bundesregierung muss klare gesetzliche Vorgaben in die Wege leiten, die den planetaren Grenzen Rechnung tragen: Für den Ressourcenschutz, die Energieeffizienz und den Bodenschutz ", sagte Bandt. Germanwatch sieht Deutschland und die Europäische Union in der " besonderen Verantwortung ", den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.