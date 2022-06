Warum Boris Johnson sich einem Misstrauensvotum stellen muss

Wie reagiert Boris Johnson?

Johnsons Büro teilte mit, er begrüße das Misstrauensvotum. " Der heutige Abend ist eine Möglichkeit, monatelange Spekulationen zu beenden und es der Regierung zu erlauben, einen Schlussstrich zu ziehen und weiterzumachen, sich um die Prioritäten der Leute zu kümmern. " Einen freiwilligen Rücktritt lehnte Johnson, der sich mehrfach für "Partygate" entschuldigte, bislang vehement ab.