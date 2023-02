Corona und Grippe nach Karneval: Die Krankheitswelle rollt durch NRW

" Die Krankheitswelle ist da ", sagte eine Sprecherin des Hausärzteverbands Nordrhein am Donnerstag in Köln. Erwartungsgemäß seien die Krankenstände nach den närrischen Tagen explodiert, " die Krankmeldungen haben sich in den letzten Tagen verdoppelt ."

Erkältung, Grippe oder doch Corona?

Die meisten Patienten klagten über Erkältungssymptome. Dabei handele es sich sowohl um klassische Erkältungen als auch Grippe oder Corona. In den nächsten Tagen wird die Zahl der Krankheitsfälle nach Einschätzung des Verbands weiter zunehmen. Grund sei, dass nach dem langen Karnevalswochenende nun auch in den Schulen die Keime weiterverbreitet würden.