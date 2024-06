Unvergessen sind die Bilder, als sich englische und russische Hooligans während der Europameisterschaft 2016 in Marseille tagelange Straßenkämpfe lieferten. Auf solche Ausschreitungen möchte man in Gelsenkirchen gerne verzichten. Dort trifft am Sonntag die englische Nationalmannschaft auf Serbien.

Das Spiel ist das erste Hochrisikospiel der EM in Deutschland. Um ein Horrorszenario zu verhindern, wird die Polizeipräsenz drastisch erhöht und soll gar größer als bei den Revierderbys zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund sein. Das gab die Polizei Gelsenkirchen am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt. Die genaue Anzahl an Einsatzkräften, die aufgeboten werden, verschwieg die Polizei aus taktischen Gründen.

Polizeipräsenz soll gewaltbereite Fans abschrecken