EM: Englische Fans feiern Soester Polizist als Coach-Southgate-Doppelgänger

Weiß er es oder wundert er sich nur still? In den sozialen Netzwerken geht gerade das Video eines Soester Polizisten viral, der in Dortmund beim EM -Halbfinale am Mittwoch seinen Einsatz schiebt und plötzlich leidenschaftlich von englischen Fans gefeiert wird. Auf dem Video bilden die Gäste aus England einen Kreis um den Beamten in Uniform. Viele haben ihre Handys gezückt und sie singen aus vollen Kehlen. Warum? Der Polizist sieht ihrem Idol verdammt ähnlich - und das ist kein Geringere als Englands Nationaltrainer Gareth Southgate.

Die Fans sind beim Anblick des bärtigen Beamten völlig aus dem Häuschen und schmettern lautstark den alten Atomic-Kitten-Song "Whole again" - allerdings mit veränderter Zeile: "Southgate you're the one, you still turn me on, football's coming home again." (Southgate, du bist der Richtige, du machst mich immer noch an, der Fußball kommt wieder nach Hause).

Polizist kann sich Lächeln nicht verkeifen

Auf der Plattform X, auf der das Video zu sehen ist, sieht man den Beamten mit verschränkten Armen inmitten der Fanmenge. Erst versucht er, keine Miene zu verziehen, dann muss er doch still in sich hinein lächeln, um dann wieder ungläubig den Kopf zu schütteln.