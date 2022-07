Ein Jahr nach der Flutkatastrophe

Schleidener Kosmetikerin gibt nicht auf

Der Eifelort Gemünd bei Schleiden war vor einem Jahr stark von der Flut betroffen. Dort fließen die Urft und Olef zusammen und so wurde die Einkaufsstraße von Gemünd schnell vom Wasser überschwemmt. Der Schönheitssalon von Janina Boden war auch völlig zerstört. Aber die 23-Jährige hat nicht aufgegeben und so konnte sie Ende Juni Neueröffnung feiern. Sogar mit manch einem Überbleibsel aus alten Salon.

Wiederaufbauhilfe als Uniprojekt

Wiederaufbauhilfe nach der Flut als Uniprojekt - schon kurz nach der Flut hatten sich Architekturstudentinnen und -studenten der FH Aachen das zum Ziel gesetzt. Verantworlich für das ungewöhnliches Hilfsprojekt ist die Stolberger FH -Dozentin Syvia Schuster. Sie half damals die ersten Tage beim Schlammschippen - bis ihr Rücken streikte! Wieder genesen, fragte sich die Architektin: Wie kann ich darüber hinaus helfen? Antwort: ein Praxis-Workshop.

E-Gitarre aus Flutholz

Mario Nyeki hat es geschafft! Aus dem Holz eines Mammutbaumes, den die Flut in Nettersheim umgehauen hat, ist eine E-Gitarre entstanden. Auf der Gitarre unterschrieben hat inzwischen sogar Nathan East, der Bassist von Eric Clapton. Im August soll die Gitarre versteigert werden.

Nach der Flut wieder offen - die Jugendherberge in Schleiden Gemünd

Seit 1. Juni 2022 hat die von der Flut stark geschädigte Jugendherberge in Schleiden-Gemünd wieder geöffnet. Was denken die Besucher? Was nehmen die Mitarbeiter für ihre Arbeit nach dem Umbau und der Katastrophe mit? Wie ist es Geschäftsführer Jascha Rasky gelungen, die Herberge wieder so schnell in Gang zu bringen?

Chaos bei Anträgen für Wiederaufbauhilfe

Für viele war es eine Odysee, die nie zu enden schien: anstehen, in Warteschleifen hängen, im Internet nicht durchkommen: Wenn Flutopfer es dann endlich geschafft hatten, ihren Antrag auf Wiederaufbauhilfe abzugeben - dann ging es für ganz viele gleich wieder von vorne los! Denn: ein kleiner Fehler hier, vergessen ein Häkchen zu setzen dort - Antrag abgelehnt und alles wieder von vorn los - nervenaufreibend. Wie sieht es ein Jahr später aus?

Wie hat die Flut die Kinder getroffen?

Auch wenn die Flut jetzt ein Jahr her ist, sind viele Kinder damit noch nicht fertig. Die Erfahrungen haben einige noch nicht verarbeitet und leiden heute noch darunter. Oft wollen sie auch gar nicht mehr darüber reden und brauchen psychologische Beratung. Bei unseren Recherchen hören wir das in Kindergärten, Schulen und von Eltern immer wieder. Vielen geht es aber auch wieder gut. Wir haben drei Kinder und Jugendliche gefunden, die uns erzählen wollten, wie es ihnen geht.

Eschweiler Krankenhaus im Ausnahmezustand

Die Flutmassen zerstörten auch die Gesundheitsinfrastruktur. Das Eschweiler Krankenhaus musste evakuiert, Patienten ausgeflogen und medizinisches Material gerettet werden. Der ehemalige Sprecher der Intesivmediziner Jansens hatte in der Nacht der Dienst. Die Schäden waren immens, mühselig mussten Teile des Krankenhauses wiederaufgebaut werden. Ganz viele packten mit an.