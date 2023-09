Was man beim Kauf eines gebrauchten E-Autos beachten muss

Das rät auch Andreas Kalisch, Technikexperte beim ADAC . Wenn man den Akku auslesen lasse, ergebe sich der so genannte State of Health. Dieser "Gesundheitszustand" beschreibt die Restkapazität der Batterie. Einen unabhängigen Batterietest bieten der ADAC , aber auch viele andere Anbieter an. Händler stellen ein Zertifikat über die Restkapazität aus, außerdem gibt der Hersteller acht Jahre Garantie auf den Akku.

Geplant ist zudem, EU-weit einen Batteriepass einzuführen, den Käuferinnen und Käufer online einsehen können. In diesem Pass soll der Batteriezustand in Echtzeit hinterlegt werden. Die EU möchte 2027 damit loslegen.

Werden gebrauchte E-Autos gefördert?

Die staatliche Förderung von bis zu 4.500 Euro gibt es auch für junge gebrauchte Elektrofahrzeuge, deren erste Zulassung bei Antragstellung nicht länger als ein Jahr zurückliegt. Außerdem darf die maximale Laufleistung nicht mehr als 15.000 Kilometer aufweisen.

Das Fahrzeug muss bei einem Fahrzeughändler, der unter eigenem Namen eine Rechnung über den Kauf ausstellt, erworben worden sein. Beim Leasing von jungen Gebrauchten gibt es Fördergeld erst ab einer Leasinglaufzeit von mindestens zwölf Monaten.

Jetzt kaufen oder noch warten?