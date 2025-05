Das Samstagsspiel gegen den Wuppertaler SV war sportlich unbedeutend, nachdem Duisburg in der vergangenen Woche Mönchengadbach II geschlagen und damit das Ticket für die dritte Liga gebucht hatte. Schon mittags, zwei Stunden vor Spielbeginn, war es am Samstag rappelvoll auf dem Gelände des Vereins FC Taxi, ein Treffpunkt für Fans direkt neben dem MSV -Stadion. Die Anhänger der Zebras standen dichtgedrängt, Partymusik lief, Bratwurst brutzelte und ein Bier nach dem anderen ging über den Tresen.

„Wir gehören nicht in die vierte Liga“

Das gleiche Bild überall in den Straßen rund um das Stadion: Feierlaune! Peter Novak saß mit einer Gruppe eingefleischter Fans vor der Duisburger Jugendherberge, wo Bier ausgeschenkt wurde. "Wir gehören nicht in die vierte Liga, als Duisburger Fans haben wir immer nur gelitten", erklärte der Duisburger, der seit 1958 Fan ist, "aber jetzt sind wir wieder dabei, das ist die Hauptsache."

Partywochenende für MSV -Fans

Schon am Mittag wurde bei Bier und Bratwurst gefeiert

Roman betreibt einen Stand für Fan-Artikel, Schals, T-Shirts, Mützen mit Duisburg-Schriftzug, das Geschäft läuft gut. "Auf jeden Fall ist die Nachfrage groß, gerade bei so einem Verein! Das ist halt Fanliebe, für die Stadt, für den Verein. So muss das sein, auch in der Vierten, Scheißegal, da ist man dabei!"

Auch am Sonntag zehntausende in der Stadt

Roman verkauft Fanartikel, das Geschäft läuft hervorragend

Heute war erst der Anfang. Das ganze Wochenende kommt Duisburg aus dem Feiern nicht mehr raus. Morgen steigt vor dem Rathaus eine Aufstiegsparty, Oberbürgermeister Sören Link empfängt die Mannschaft am Mittag. Um 13 Uhr 30 kommt das Team auf den Rathausbalkon um gemeinsam mit den Fans zu feiern. Erwartet werden dann wieder zehntausende. MSV -Fan Monika Osdach glaubt, dass der Verein noch weiter aufsteigt, mindestens bis in die zweite Liga.

"Dann freut man sich auch!"

Die Menschen hier würde es freuen. "Ich glaube in Duisburg, wir haben hier nichts. Und dann klammert man sich an den MSV . Und wenn dann noch Erfolge zu erzielen sind, dann freut man sich auch! " Vielleicht sind die Fans in Duisburg im Moment die glücklichsten in Deutschland, auch wenn es nur um den Aufstieg von der Vierten in die Dritte geht.

