Experten fordern unabhängige Stelle für Ermittlungen gegen Polizisten

Umgekehrt ermittelt Dortmund derzeit in einem Fall in Recklinghausen: Dort hat am Sonntag ein Mann in seiner Wohnung randaliert und soll massiv Widerstand geleistet haben, als die Polizei kam. Der Mann wurde fixiert und ist später gestorben. Es gibt Hinweise, dass er unter Drogen stand. Diesen Fall hat Dortmund von Recklinghausen übernommen.

Kriminologen fordern unabhängige Ermittlungsbehörden

Kriminologen kritisieren die Zuständigkeiten der Polizeibehörden untereinander. "Es gibt eine sehr starke Binnenkultur innerhalb der Organisation Polizei, ein sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Das heißt, wenn man als Kollege gegen Kollegen ermittelt, geht man immer mit einem gewissen Verständnis an einen solchen Fall ran", sagte der Kriminologe Tobias Singelnstein von der Uni in Frankfurt am Main dem WDR.

Er plädiert für eine unabhängige Behörde, die solche Ermittlungen führt und nicht in der Polizei angesiedelt ist. Der Kriminologe Rafael Behr von der Akademie der Polizei Hamburg spricht sich für einen unabhängigen Polizeibeauftragten aus, der in solchen Fällen ermitteln darf.