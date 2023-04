Als schließlich der Artikel von Watson und Crick in "Nature" erscheint, findet sich im selben Heft auch ein Beitrag von Franklin und ihrem Doktoranden. Er bestätigte das theoretische Modell der Männer. Franklins Erkenntnisse gelten heute als Grundlage für die Entschlüsselung der DNA.

Neun Jahre später, 1962, erhielten Watson, Crick und sogar Wilkins den Nobelpreis für die Entschlüsselung der DNA. Franklin und ihr Mitarbeiter fanden dabei keinerlei Erwähnung. Darüber ärgern konnte sie sich allerdings nicht mehr - sie war 1958 im Alter von nur 37 Jahren an Krebs gestorben.

Watson machte Karriere und verlor seinen Posten schließlich wegen Rassismus

Der Molekularbiologe James Watson

James Watson dagegen trat 1961 eine Professur an der Harvard Universität an. 1968 wurde er Direktor des "Cold Spring Harbor Laboratory" (CSHL) in New York. Nach Jahrzehnten als Spitzenforscher in der Molekularbiologie trat Watson erst 2007 von seinem Posten zurück - nachdem ihm immer wieder rassistisches Verhalten gegenüber Schwarzen vorgeworfen worden war.

Angeblich in Geldnöten versteigerte er 2014 seine Nobelpreis-Medaille für 4,1 Millionen Euro. 2019 erkannte ihm das Cold Spring Harbor Laboratory auf Long Island all seine Titel ab, weil er behauptete, schwarze Menschen hätten einen niedrigeren IQ als weiße.