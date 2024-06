Zusammengestellt von Sabine Meuter und Philipp Brandstädter aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

EM-Achtelfinale: DFB-Elf gewinnt gegen Dänemark • Eine Unwetterunterbrechung, eine Person auf dem Stadiondach, umstrittene VAR-Entscheidungen – und am Ende siegt Deutschland gegen Dänemark mit 2:0. Die deutsche Nationalmannschaft hat ein ereignisreiches Achtelfinale erfolgreich hinter sich gebracht.

Starker Regen im Dortmunder Stadion

In der ersten Halbzeit wurde das Spiel wegen eines starken Gewitters über dem Dortmunder Stadion für 25 Minuten unterbrochen. In der zweiten Halbzeit gab es dann einen kurzen Schock für die deutsche Mannschaft: Dänemark schoss ein Tor. Es wurde aber wegen einer minimalen Abseitsstellung vom Video-Schiedsrichter einkassiert. Kurz darauf ging Deutschland durch eine Hand-Elfmeter in Führung, ebenfalls eine VAR -Entscheidung.

Aufregung gab es kurzzeitig zu Beginn der zweiten Hälfte, als der Schiedsrichter die Kapitäne beider Mannschaften auf etwas auf dem Dach aufmerksam machte. Erst später wurde klar: Dort hielt sich ein Mann auf, den die Polizei dann herunterholte. Es habe aber keine Gefahr durch den 21-Jährigen bestanden. Heute Abend wird in Köln der deutsche Viertelfinal-Gegner ermittelt: Spanien oder Georgien.

WEITERE NACHRICHTEN

Fans flüchten vor dem Unwetter in Dortmunder Westfalenpark

Unwetter in NRW • Starkregen und Gewitter in der Nacht hatten nicht nur Auswirkungen auf das Spiel. In Dortmund mussten Zehntausende das Public Viewing im Westfalenpark und auf dem Friedensplatz vorzeitig verlassen. Auch der Bahnhof wurde zwischenzeitlich wegen Blitzeinschlägen gesperrt. An mehreren Orten liefen außerdem Keller voll, es gab einige Aquaplaning-Unfälle, Blitzeinschläge verursachten mehrere Brände.

Frankreich wählt neue Nationalversammlung • Heute findet die erste Runde der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich statt. Nach heftigen Verlusten seiner Partei bei der Europawahl hatte Frankreichs Präsident Macron die Nationalversammlung vorzeitig aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen. Dadurch gab es nur einen kurzen Wahlkampf über 20 Tage.

In Meinungsumfragen liegt die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) von Le Pen vorne - ob sie sogar eine absolute Mehrheit erreichen kann, wird sich erst am 7. Juli entscheiden. Da wird der Großteil der Sitze bei Stichwahlen vergeben.

Zweitägiger AfD-Bundesparteitag geht zu Ende • In Essen endet heute der zweitägige Bundesparteitag der AfD . Gestern hatten die Delegierten das Spitzen-Duo Alice Weidel und Tino Chrupalla mit klaren Mehrheiten im Amt bestätigt. Der Parteitag wird von massiven Gegendemonstrationen begleitet. Gestern gingen Zehntausende Gegendemonstranten auf die Straße. Die Polizei berichtete von einzelnen gewalttätigen Übergriffen und Festnahmen. 28 Beamte wurden demnach verletzt, einer von ihnen schwer. Heute ist um 9 Uhr eine Mahnwache vor der Grugahalle geplant, es werden aber deutlich weniger Proteste erwartet als gestern.

A2 nach Unfall gesperrt • Auf der A2 ist ein Autofahrer am Morgen beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann war in Fahrtrichtung Hannover kurz hinter der Anschlussstelle Gütersloh wohl mit seinem Wagen auf dem Seitenstreifen liegengeblieben, wie die Polizei mitteilte. Als er die Fahrertür öffnete und unvermittelt auf die Fahrbahn trat, wurde er von dem Sattelzug erfasst. Die A2 ist voraussichtlich bis 8 Uhr in Fahrtrichtung Hannover zwischen Gütersloh und Kreuz Bielefeld gesperrt.

Wie geht es weiter mit dem Deutschlandticket? • Kommt es zu einer Preiserhöhung beim Deutschlandticket? Ein entsprechender Vorstoß kommt von Bundesfinanzminister Christian Lindner ( FDP ). Seine Forderung: Mehr in die Infrastruktur der Bahn investieren und weniger Geld für Soziales ausgeben. Der Bund bezuschusst das Deutschlandticket, das derzeit 49 Euro kostet, aus dem Sozialetat.

NRW-Grüne tagen in Oberhausen, Linke treffen sich in Dortmund • Die Grünen in NRW setzen nach der Schlappe bei der Europawahl auf Kontinuität und wollen mit der bisherigen Parteispitze Vertrauen zurückgewinnen. Ein Landesparteitag in Oberhausen, der heute endet, bestätigte gestern das Führungsduo aus Yazgülü Zeybek und Tim Achtermeyer für weitere zwei Jahre in den Ämtern. In Dortmund trifft sich heute Die Linke in NRW zu ihrem Landesparteitag. Hierbei geht es unter anderem um die Frage, wie die Linke im kommenden Jahr ein Comeback starten kann.

Ab heute gibt es einen Dreiländerzug • Ab heute ist der RE 18 offiziell als Dreiländerzug im Einsatz. Der Regionalexpress verbindet dann einmal pro Stunde die Städte Aachen (Deutschland), Maastricht (Niederlande) und Lüttich (Belgien). Der Zug, der vom niederländischen Verkehrsunternehmen Arriva betrieben wird, sollte ursprünglich schon Ende 2023 fahren - es gab jedoch Probleme, die Systeme zusammenzuführen.

Boygroup Take That tritt in Mönchengladbach auf • Take That gilt weltweit als eine der erfolgreichsten Boygroups, heute kommen drei ihrer Gründungsmitglieder - Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald - zu einem Auftritt nach Mönchengladbach. Das Konzert ist Teil einer Tour durch Europa. Sänger Robbie Williams gehörte einst auch zu Take That; inzwischen tritt er solo auf.

DAS WETTER IN NRW

Es wird nass • Der Tag heute bringt uns im Westen wettermäßig verbreitet dichte Wolken mit mäßigem bis kräftigem Regen. Er breitet sich von der Nordwesthälfte ausgehend im Tagesverlauf nach Südosten Richtung Siegerland, Sauerland und Ostwestfalen-Lippe aus. Dort kann es lokal Gewitter geben. Vom Niederrhein bis zum Münsterland lockern die Wolken hingegen zum Abend hin etwas auf. Die Temperaturen erreichen im Regen 15 bis 19 Grad, mit Wolkenlücken im Nordwesten rund 21 Grad.