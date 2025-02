Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss seinen Führerschein und den Fahrzeugschein dabei haben. Noch jedenfalls, denn beides soll es bald auch digital geben. Für den Fahrzeugschein per App startet ab April ein Testlauf.

Alle, die mitmachen wollen, können ab April den Fahrzeugschein in einer neuen App hochladen. Das hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesagt. Die Test-App ist eine offizielle App, die das Verkehrsministerium zusammen mit dem Kraftfahrt-Bundesamt und der Bundesdruckerei entwickelt hat.

Sicherheit von App-Fahrzeugschein noch nicht bewertbar

Wie einfach die App zu bedienen ist, und ob auch Digital-Experten die App als sicher bewerten, muss man noch abwarten. Die App ist noch nicht erschienen. Die Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer mit der Test-App wird laut Ministerium in die Weiterentwicklung mit einfließen. Der Handy-Fahrzeugschein gilt auch bei Polizeikontrollen.

Wer die App in der Testphase benutzt, kann den Papierfahrzeugschein zu Hause lassen. Das heißt, man braucht den gefalteten Zettel nicht mehr, der oft nur gerade so ins Portemonnaie passt - oder unter der Sonnenblende an der Frontscheibe verschwindet. Wichtig: Die Testversion der App gilt auch zum Beispiel bei einer Polizeikontrolle.

App-Führerschein ohne Startdatum

Für einen digitalen Führerschein gibt es noch kein konkretes Startdatum. Allerdings hat die Bundesregierung diese Woche Änderungen im Straßenverkehrsgesetz beschlossen, die mehr Digitalisierung möglich machen.

App-Fahrzeugschein gilt künftig bei Polizeikontrolle

Der digitale Führerschein per App soll eine Ergänzung zum Kartenführerschein sein. Heißt: den Kartenführerschein muss man auf jeden Fall noch haben, aber man kann ihn dann zu Hause lassen. Und die App würde auch nur in Deutschland gelten. Wer also in die Niederlande oder nach Belgien zum Einkaufen will, bräuchte doch wieder den Kartenführerschein.

Auch noch auf der To-do-Liste vom Bundesverkehrsministerium steht, dass man seine Tüv-Untersuchungen künftig online dokumentieren können soll. Ebenfalls digital ersetzt werden, soll der Papier-Parkschein hinter der Windschutzscheibe.

