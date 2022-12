Dezember-Soforthilfe: So erreicht uns der Abschlag für Gas und Wärme

Welche Regeln gelten für Mieterinnen und Mieter?

Weil viele Mieterinnen und Mieter keinen Vertrag mit dem Versorger haben und die Gasrechnung über den Vermieter läuft, kommt die Entlastung bei ihnen erst mit der Nebenkostenabrechnung im nächsten Jahr an.

Für Mieter, deren Nebenkostenvorauszahlung bereits in den letzten neun Monaten erhöht wurde sowie für Mieter, die in den letzten neun Monaten erstmals einen Mietvertrag mit bereits erhöhten Nebenkosten abgeschlossen haben, gelten andere Regeln: Sie können einen Teil der Nebenkostenvorauszahlung im Dezember zurückhalten oder sie bekommen diesen Anteil als Gutschrift in der Nebenkostenabrechnung 2022 berücksichtigt.