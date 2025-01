Wo PFAS-Chemikalien die Umwelt vergiften – und wie sie bekämpft werden

Unter anderem im Umkreis von alten Industriestandorten und früheren Brandorten, wo PFAS-haltiger Löschschaum eingesetzt wurde, haben sich die sogenannten Ewigkeitschemikalien in der Umwelt angesammelt – auch an vielen Orten in NRW.

Das zeigt eine Umfrage unter allen 400 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland, die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung (SZ) mit der deutschen MIT Technology Review (MIT TR) durchgeführt haben. Allein in Nordrhein-Westfalen sind von den teilnehmenden Regionen 155 PFAS-Fundstellen ausgewiesen worden.

Internationale Recherche zu Vorkommen, Maßnahmen und Kosten

Die Umfrage ist Teil einer großangelegten internationalen Recherche des "Forever Lobbying Project", mit Redaktionen aus 16 Ländern, zu denen auch NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung gehören.

Für das Rechercheprojekt haben die Wissenschaftler Ali Ling von der University of St. Thomas in Minnesota und Hans-Peter Arp von der Norwegian University of Science and Technology für 31 europäische Länder berechnet, wie teuer es werden könnte, die Umwelt von PFAS zu reinigen. Das Ergebnis ihrer Schätzung: Sollte die Verschmutzung mit PFAS so weitergehen und gibt es keine wirksamen Beschränkungen, könnte die Reinigung in diesen Ländern in den kommenden 20 Jahren etwa zwei Billionen Euro kosten.