Wasserstoff spielt in der Zukunft der Wärmeversorgung fast keine Rolle

Laut Zensus 2022 werden rund 83 Prozent aller Wohngebäude in Mönchengladbach überwiegend mit Erdgas beheizt. Keine andere Großstadt in NRW heizt anteilig so viel mit Gas. Trotzdem geht aus dem Wärmeplanung der Stadt hervor: Gebiete für Wasserstoffnetze für Wohnungen sind aktuell nicht vorgesehen.

Gaskessel-Hersteller werben mit H2-ready-Gasheizungen – sie sollen auch mit beigemischtem Wasserstoff funktionieren. Denn wenn die Wärmeplanung ein grünes Wasserstoffnetz vorsieht, können Gasheizung solange normal weitergenutzt werden, bis der Wasserstoff planmäßig verfügbar ist.

Die Herstellung von Wasserstoff für Heizungen ist teuer

Gegen Wasserstoffnetze sprechen die Kosten und die Verfügbarkeit. Mönchengladbach schreibt zum Beispiel: " Für Wohngebäude wird der Einsatz von Wasserstoff vermutlich auch zukünftig zu kostenintensiv sein. " Stattdessen soll Wasserstoff in der Industrie eingesetzt werden.

Denn Wasserstoff muss erst energieintensiv hergestellt werden, bevor er in Wärme umgewandelt werden kann. Die direkte Wärmeerzeugung aus Strom mit einer Wärmepumpe ist laut Umweltbundesamt vier- bis fünfmal effizienter.

Daher finden sich in den Wärmeplänen anderer Kommunen auch keine konkreten Pläne zur Versorgung von Wohnungen mit Wasserstoff. Die Stadt Bergisch Gladbach schreibt etwa in ihrer Wärmeplanung, dass aus heutiger Sicht keine Verfügbarkeit von Wasserstoff absehbar sei.

Weitere Nutzung der Gasleitungen: Biogas als Alternative?

Dennoch sollen in Bergisch Gladbach noch bis 2040 Teile des Gasnetzes zum Heizen von Wohnungen genutzt werden. Dann soll synthetisches Methan, auch Biogas genannt, durch die Leitungen strömen. Das soll entweder importiert oder selbst hergestellt werden.

Gleichzeitig schränkt die Stadt auf Anfrage ein, dass " die Anwendungen für grüne Gase vorrangig und überwiegend der industrielle bzw. gewerbliche Bedarf sind ". Bergisch Gladbach nimmt an, dass die Kosten für Heizgase erheblich steigen werden und die Zahl der Gaskunden sinken wird. Nur in Ausnahmefällen rechnet die Stadt 2045 noch mit Gaskesseln in Wohngebäuden, etwa für Spitzenlasten.

Das bedeutet auch, dass Bergisch Gladbach offen lässt, welche Gasnetze weiterbetrieben werden: " Es kann sich bei zukünftiger, detaillierter Betrachtung ergeben, dass bestimmte Netzbereiche zukünftig sehr niedrige Absatzdichten aufweisen und aufgrund von wirtschaftlichen Gesichtspunkten möglicherweise nicht weiter betrieben werden können. "

Einfach gesagt: Wenn sich der Betreib für die Gemeinde nicht mehr lohnt, könnten Gasleitungen abgeschaltet werden. Für Aufsehen sorgte in den vergangenen Monaten bereits der Mannheimer Gasversorger MVV, der aus Kostengründen spätestens ab 2035 kein Gas mehr liefern will.