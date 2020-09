Corona bei privaten Feiern: Müssen wir damit leben?

Feiern offenbar kein großer Infektionsherd

Tatsächlich lässt sich nicht sicher sagen, welche Rolle Familienfeiern in der Pandemie spielen. Infektionen bei Hochzeiten und Co. werden in der Statistik bisher nicht separat erfasst. Die Gesundheitsämter schätzten aber Anfang August, dass private Feiern für rund sechs Prozent des Infektionsgeschehens verantwortlich sind.

Auf WDR-Anfrage schreibt auch das NRW-Gesundheitsministerium: "Den in der Öffentlichkeit teilweise aufkommenden subjektiven Eindruck, dass hier ein großer Treiber des Infektionsgeschehens läge, können weder die Gesundheitsämter noch das Landeszentrum Gesundheit bestätigen".

Das Virus gehört zum Alltag

Außerdem ließen sich die Infektionsketten nach einer Feier recht gut nachvollziehen. Statt einiger verstreuter Corona-Fälle treten viele gleichzeitig und am selben Ort auf. Das bestätigt auch WDR-Wissenschaftsredakteurin Ruth Schulz, doch sie warnt: "Dann kann eine Kommune schnell über die kritische Grenze von Neuinfektionen rutschen und die Menschen müssen mit mehr Einschränkungen rechnen".

Die Landesregierung ist sich dessen bewusst. Doch kleinere Ausbrüche wie der aktuelle in Frechen sind offenbar Teil des Konzepts. Private Feiern seien den Menschen oft sehr wichtig, das Risiko beherrschbar, schreibt das Gesundheitsministerium. So müssten wir versuchen, auf Dauer mit dem Virus zu leben.