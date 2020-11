Corona-Massentest: Erst Slowakei, jetzt Südtirol, bald bei uns?

Konzentrierte Testaktionen auch in Deutschland?

In einem Land von der Größe Deutschlands lasse sich ein Test nicht in ähnlicher Weise durchführen, erklärte auch der Direktor des Eurac Research Zentrums in Bozen, Stephan Ortner. In einzelnen Bundesländern sei das dagegen schon möglich. Bei einer Beteiligung von mindestens 70 Prozent der jeweiligen Bevölkerung könne ein gut organisierter Test " wie ein totaler Lockdown von vielen Wochen" wirken, so Ortner.

Fehlerquote birgt Risiken

Viele Experten warnen allerdings vor der mangelnden Verlässlichkeit der Schnelltests - die Trefferquote liegt bei 80 bis 90 Prozent. Schnelltests seien nicht mehr als "eine Momentaufnahme" , sagte die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.

Nicht 100 Prozent sicher: Corona-Antigen-Schnelltest

So haben man nach dem ersten Massentest in der Slowakei zwar für den Moment gewusst, wer nicht infiziert ist. Diese Personen könnten aber am nächsten Tag positiv sein. Ein weiterer Test nach einer Woche sei nötig, um ein einigermaßen verlässliches Ergebnis zu haben, so Brinkmann.