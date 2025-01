Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass in Deutschland der erste Corona-Fall bekannt wurde. Das Robert Koch-Institut (RKI), eine zum Bundesgesundheitsministerium gehörende Behörde, bestätigte den Fall am 28. Januar 2020. Ein 33-jähriger Mitarbeiter der Firma Webasto am Hauptsitz der Firma im Landkreis Starnberg in Bayern hatte sich infiziert. Er hatte sich angesteckt bei einer Frau aus China, die eine Mitarbeiter-Schulung gegeben hatte.

So fing sie an, die Corona-Pandemie in Deutschland. Es kam zu Kontaktverboten, Ausgangssperren und später zu großangelegten Impfkampagnen. Kindergärten, Schulen und Spielplätze wurden geschlossen. Der Zugang zu Altersheimen wurde Besuchern verwehrt. Keine Feste, keine Feiern, keine Beerdigungen im größeren Kreis waren erlaubt, auch keine Messen oder ähnliche Veranstaltungen. Kein Besuch von Freunden, keine Umarmungen, kein Trost. Im Zuge der Pandemie, die im April 2023 für beendet erklärt wurde, gab es weltweit sieben Millionen Tote - darunter 186.615 Covid-Todesfälle in Deutschland.