Viele Jecke verschreckt: Telekom verschickt Testwarnmeldung

Es ist Rosenmontag, 15.15 Uhr. Tausende Jecke befinden sich in den Karnevalshochburgen an Rhein und Ruhr mitten im närrischen Treiben. Doch dann klingelt bei vielen das mitgeführte Handy ungewöhnlich laut: Die Telekom hat via Cell Broadcast eine Testwarnmeldung abgesetzt.

" Die Deutsche Telekom erprobt das Handy-Warnsystem in Ihrer Region. Es besteht keine Gefahr. Bitte ignorieren Sie diese Test-Nachricht ", ist auf Handys zu lesen.