Es ist Wahlsonntag in Deutschland. Bedeutet: Alle Wahlberechtigten, die noch nicht per Briefwahl oder Direktwahl abgestimmt haben, können heute ihre Stimme abgeben und entscheiden, welche Parteien in den neuen Bundestag einziehen. In diesem Beitrag erfahrt ihr alles zum zeitlichen Ablauf am Wahltag, wie ihr am besten auf dem Laufenden bleibt, was es mit der Wahlbeteiligung und der Prognose auf sich hat und wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist.

Wahllokale öffnen von 8 bis 18 Uhr