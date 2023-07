Bürgerrat des Bundestages - Parlamentspräsidentin Bas lost Teilnehmer aus

Was passiert mit den Ergebnissen?

Der Bürgerrat erarbeitet ein Gutachten mit konkreten Handlungsempfehlungen. " Diese fließen in die parlamentarischen Beratungen ein ", erklärt der Bundestag. Eine Pflicht zur Berücksichtigung gibt es aber nicht: " Was umgesetzt wird und was nicht, entscheiden am Ende aber allein die Mitglieder des Deutschen Bundestages ."