Das Feature verfolgt den langen Weg zu einem Bürgerrat in Berlin, den eine Bürgerinitiative zum Thema Klima 2020 beschritten hat. Und es berichtet von Orten, an denen es Erfahrungen mit Bürgerräten gibt. Die können ganz verschiedene Konzepte haben und unterschiedlich in den demokratischen Prozess integriert sein. Was aber braucht ein Bürgerrat um erfolgreich zu sein? Welche Hoffnungen verbinden sich mit dem Bürgerbeteiligungsverfahren? Was kann diese Form der Bürgerbeteiligung leisten? Und welche Rolle kann sie im demokratischen Prozess einnehmen? Für die Bürgerinnen und Bürger, die Politik und für die Demokratie im 21. Jahrhundert?

Klar ist: es sind immer noch Experimente in Sachen Demokratie.