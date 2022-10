Buchpreis für Kim de l'Horizon: Ermutigung für nonbinäre Menschen

Auch in der Community nichtbinärer Menschen wurde der Auftritt mit Spannung verfolgt. Kim K., 33, hat Literatur und Kulturwissenschaft studiert, arbeitet inzwischen journalistisch - und beschreibt, welche Bedeutung diese Auszeichnung hat.

WDR.de: Was haben Sie empfunden, als gestern die Nachricht kam?

Kim K.: Ich finde es sehr ermutigend, dass sich da jemand in einer Gesellschaft, in der das eben noch nicht total präsent ist, hinstellt und sagt: Ich bin hier, und Ihr müsst mich jetzt angucken. Ich existiere, ich bin nicht allein auf der Welt, es gibt ganz viele, die so existieren wie ich, und wir müssen uns alle zusammen mal in Frage stellen.

Jemanden zu sehen, der auch nichtbinär ist, war superschön. Es ist das Gefühl: Du bist nicht alleine. Dass Nichtbinäre auch in der Literatur vorkommen, ist nicht neu – vor allem, wenn man mal weggeht von westlicher Literatur. Die Aufmerksamkeit ist neu.