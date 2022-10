BSI warnt vor einer bedrohlichen Cybersicherheitslage

Stand: 26.10.2022, 12:16 Uhr

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt in seinem verspätet veröffentlichten Jahresbericht vor einer erheblich gestiegenen Gefahr vor Cyber-Attacken auch in Deutschland. WDR-Digitalexperte Jörg Schieb erklärt die Hintergründe.

Von Jörg Schieb