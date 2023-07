Neue Hoffnung nach Frachter-Unglück: Schiff soll abgeschleppt werden

Auf hoher See soll der Frachter dann provisorisch verankert werden. Der Schleppvorgang dauere voraussichtlich zwischen 12 und 14 Stunden. Nach einer Überprüfung der Situation soll das Schiff den Angaben zufolge dann irgendwann in einen Hafen geschleppt werden. Welcher das sein werde, war noch nicht klar.

Wattführerin: "Unersetzliche Ökosysteme"

Das Watt vor der Insel Terschelling

Sollte das Abschleppen gelingen, wäre die Gefahr einer Ölpest für das Wattenmeer und die Bewohner der Inseln zunächst gebannt. Warum das so eine gute Nachricht ist, erklärt Wattführerin Birgitt von Thülen gegenüber dem WDR. Weltweit gebe es kein zweites Wattenmeer in dieser Größe. " Dort haben sich Ökosysteme gebildet, die unersetzlich sind. " Das Wattenmeer sei auch Drehscheide des Vogelszugs. " Die sind darauf angewiesen, dass sie hier ihre Nahrung finden ."

"Die Bioproduktion ist die zweitgrößte auf der Welt nach dem Regenwald" Wattführerin Birgitt von Thülen