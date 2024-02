Deshalb ruft das DRK zum Blutspenden an Karneval auf

Das Deutsche Rote Kreuz warnt vor sinkenden Blutspende-Vorräten: Bei der besonders wichtigen Blutgruppe 0 negativ müssen fast 40 Prozent der Bestellungen der Krankenhäuser zurückgewiesen werden, heißt es vom Blutspendedienst West. Die Blutgruppe wird viel gebraucht, weil sie jeder Mensch verträgt und deshalb eine entsprechende Blutkonserve sofort in der Notaufnahme verabreicht werden kann.

DRK: Gerade über Karneval fehlen Blutspenden

Der DRK-Blutspendedienst nimmt an, dass wegen der Krankheitswelle in den vergangenen Wochen und Monaten weniger Menschen zur Blutspende gegangen sind. Mit einer Erkältung oder Grippe darf man kein Blut spenden. Erfahrungsgemäß würden auch über Karneval weniger Menschen zur Blutspende gehen. Zudem seien nach den Feierlichkeiten viele potenzielle Spenderinnen und Spender krank. Deshalb ruft das DRK gerade für die kommenden Tage und Wochen zu Spenden auf.

Zusätzliche Blutspende-Stationen in den Innenstädten

Der Blutspendedienst West, der unter anderem für Nordrhein-Westfalen zuständig ist, hat zusätzliche Pop-up-Stationen in einigen Innenstädten eingerichtet: Zum Beispiel in den Arkaden in Düsseldorf, in der Rathausgalerie in Leverkusen und im Ruhrpark in Bochum. Hier kann auch samstags gespendet werden. Informationen zu Blutspende-Stationen und Öffnungszeiten gibt es unter blutspende.jetzt.